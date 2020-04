Único 100% do Santos, Luan Peres comemora feito e conta como dribla a quarentena

Luan Peres aproveitou bem a saída de Gustavo Henrique e foi o único jogador do Santos em campo durante todos os minutos das 12 partidas na temporada antes da paralisação por conta do novo coronavírus.

Titular absoluto sob o comando de Jesualdo Ferreira, Luan comemora os números individuais e elogia a defesa como um todo.

“Fico feliz pela sequência que venho tenho. Acredito que o trabalho vem sendo bem feito. Caso contrário não teria participado de todos os minutos do Santos no ano. Além disso, outro fator determinante é que sou um jogador que me cuido muito e não tenho histórico de lesões. Esses fatores fazem a diferença para ter uma boa sequência”, disse Luan.

“Em metade dos jogos não sofremos gol. Isso é algo que precisa ser valorizado, ainda mais nas competições fortes que disputamos. Temos muita pressão aqui no Santos, mas o time vem respondendo bem. Temos a liberdade de diálogo com o Jesualdo e eu, particularmente, acredito viver meu melhor momento aqui. Quero melhorar ainda mais essa estatística de jogos sem sofrer gol”, completou.

Luan Peres mantém a forma física durante as férias coletivas até 20 de abril e conta o que tem feito para driblar a quarentena.

“Tenho assistido muitas séries, nos últimos dias em especial a La Casa de Papel. Também gosto de videogame. Jogo principalmente Call Of Duty e Fifa. Outra coisa que tenho feito é ouvido muita música. Sou um cara eclético. Procuro ouvir tudo, mas curto bastante bandas de rock antigas como: Linkin Park e Green Day. As músicas ajudam quando eu tenho treinado. É importante manter o corpo ativo, sabemos que a intensidade não é a mesma do que o dia a dia do clube… Antes desse período de isolamento, consegui pegar alguns pesos e elástico no Santos e diariamente venho me exercitando”, concluiu.

Luan Peres está emprestado pelo Brugge (BEL) até dezembro. O valor de compra fixado é de 5 milhões de euros (R$ 28,3 mi, na cotação atual).