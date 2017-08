Última vitória do Santos no Couto teve gols de Neymar em Vanderlei

Lá se vão quase cinco anos desde a última vitória do Santos sobre o Coritiba no Estádio Couto Pereira. Naquela partida, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2012, a torcida alvinegra se despedia aos poucos de um ídolo, mas mal sabia que do outro lado havia um jogador com potencial para tal.

Neste domingo, a partir das 19 horas (de Brasília), os dois times se enfrentarão pela 21ª rodada do Brasileirão. O Peixe tentará quebrar um tabu que completará os cinco anos de existência, caso não vença em Curitiba.

Naquele domingo de 16 de setembro de 2012, as duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão. Já na reta final da carreira, Deivid abriu o placar de cabeça aos dez minutos de jogo. Cerca de sete anos antes, o ex-centroavante teve uma rápida passagem pelo clube da Baixada, pelo qual atuou em 69 partidas e marcou 28 gols.

Quando parecia que o Coxa tinha o domínio do confronto, o Santos empatou graças a um golaço de Neymar, então com 20 anos de idade. Aos 25 da etapa final, o atacante arrancou da intermediária, fez fila nos marcadores, driblou o goleiro Vanderlei (hoje no Peixe) e empurrou para as redes.

O gol da virada ocorreu aos 37 minutos, quando, após rápido contra-ataque, Neymar aproveitou rebote de Vanderlei e colocou entre as pernas do goleiro para decretar a vitória santista, a última no estádio do Coxa.

Desde então, o Santos obteve um empate e três derrotas na casa do Coritiba. A última delas aconteceu no ano passado, quando os paranaenses venceram por 2 a 1, com gols de Kleber e Iago. Ricardo Oliveira descontou para os paulistas.

Passadas 20 rodadas do Brasileirão 2017, os clubes vivem situações bem distintas na tabela de classificação. O Santos, que ainda sonha com o título, ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, 11 a mais que o 12º colocado Coritiba, ainda sob ameaça do fantasma do rebaixamento.