TV Gazeta exibe último clássico de Pelé

No próximo domingo (10), às 21h, o “Mesa Redonda” abre espaço para mais um jogo inesquecível. A equipe de Esportes da TV Gazeta irá exibir o jogo entre Corinthians e Santos, realizado no dia 29 de setembro, pelo Campeonato Paulista de 1974. A partida tem um sabor especial: é o último clássico paulista disputado por Pelé com a camisa do Santos.

Na ocasião, o Corinthians foi o vencedor com um gol na etapa final marcado por um outro craque e companheiro do “Rei” na Seleção Brasileira, Roberto Rivellino. A partida também foi marcada pela anulação de um gol polêmico do time da Baixada.

Mas, apesar do resultado, o dono da festa no Pacaembu lotado foi Pelé.

Com narração de Peirão de Castro, a TV Gazeta exibe este jogão de bola que marcou a trajetória do “Rei do Futebol” e “do Atleta do Século” Apresentado por Flavio Prado e comentários de Vampeta , Celso Cardoso e Chico Lang, o “Mesa Redonda” vai ao ar às 21h.