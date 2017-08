A três dias do fim da janela, Caju segue impasse e pode voltar ao Santos

Assim que anunciou a venda de Thiago Maia ao Lille, da França, o Santos também confirmou que Caju iria junto ‘no pacote’, mas por empréstimo. Porém, a três dias do fim da janela internacional de transferências, o Peixe ainda não sabe se o lateral-esquerdo permanecerá na Europa.

Logo após chegar ao time comandado por Marcelo Bielsa, Caju apresentou uma diferença de força nas duas pernas, além de lesões no púbis e na panturrilha. Por conta disso, o clube francês desistiu do empréstimo e resolveu fazer uma proposta para comprar o lateral em definitivo.

A ideia do Lille é emprestar o jogador de 22 anos nesta temporada para que ele retorne com mais experiência em 2015. O Santos, porém, recusou a primeira oferta dos franceses, continuando com o impasse. O presidente Modesto Roma Júnior pediu pelo menos € 3 milhões (R$ 11, 4 milhões) para liberar Caju em definitivo.

Caso as duas equipes não acertem um acordo até nos próximos dias, o lateral-esquerdo vai retornar ao Santos.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Caju atuou 41 vezes e não marcou com a camisa alvinegra.