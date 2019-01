Treinos de Sampaoli no Santos têm “mantra” e busca excessiva pela posse de bola

Os treinos de Jorge Sampaoli no Santos têm a procura excessiva pela manutenção da posse de bola, fundamento que norteia os seus trabalhos desde a seleção do Chile.

Os três dias de treinamento até aqui se basearam na posse em campo reduzido, com dois toques. Os membros da comissão técnica utilizam o mantra “Reage” a todo tempo. A princípio, esse grito era apenas dos profissionais. Agora, os próprios jogadores cobram os companheiros.

Em vídeo da Santos TV da reapresentação, Sampaoli aparece e fala: “Eles vêm por fora? Eu corro por dentro. Eles vêm por dentro? Eu corro por fora. Mas não posso perder! (a bola)”.

No treinamento desta sexta-feira, o preparador físico Paulo Fernández conversou com o elenco e disse que “80% do futebol se resolve em um toque” e “Errar é normal, o problema é não reagir. Tem que errar e consertar rápido”.

“Uma coisa que o Pablo disse e é verdade. A gente larga um pouco (a posse, no Brasil), na Europa eles estão acostumados a manter do começo ao fim. Eles vão priorizar isso no Santos, posse de bola e muita intensidade. Se juntarmos as duas coisas, com intensidade e qualidade que todos sabem, vamos chegar longe esse ano”, disse o lateral-direito Daniel Guedes.

O Santos tem trabalhado em dois períodos na pré-temporada, inclusive neste sábado e domingo. O primeiro compromisso será dia 13, em amistoso contra o Corinthians, em Itaquera. A estreia oficial é diante da Ferroviária, dia 19, a princípio na Vila Belmiro.