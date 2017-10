Titular contra ex-time, Matheus Jesus dá receita para Santos bater a Ponte

O técnico Levir Culpi vai seguir com Matheus Jesus entre os titulares do Santos contra a Ponte Preta, nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador de 20 anos começará jogando na vaga de Renato, que continua fora de combate.

Após estrear como titular e ser bastante elogiado na vitória sobre o Palmeiras, na última rodada, na arena alviverde, o volante reencontrará seu antigo time. Afinal, ele foi revelado pela Macaca. Porém, após problemas de disciplina, Jesus foi afastado do elenco durante o Paulistão deste ano, acabou vendido ao Estoril, de Portugal, e logo depois veio ao Santos por empréstimo.

“Minha expectativa é das melhores. Tenho um carinho grande pela Ponte Preta, mas agora sou jogador do Santos. Vou dar o máximo para conquistarmos a vitória”, disse Jesus ao site oficial do Peixe.

Ciente das dificuldades de encarar o time campineiro no Moisés Lucarelli, o jovem de 20 anos ‘deu a letra’ para o alvinegro sair com os três pontos de Campinas.

“Teremos que ter paciência neste jogo. A Ponte está pressionada, então teremos que ter calma para marcar nosso gol. Também precisamos ter cuidado com os contra-ataques. Agora, com o treinador Eduardo Baptista de volta, eles vão usar muito o contra-ataque. Eles têm jogadores rápidos e fortes, temos que tomar cuidado”, concluiu.