Tailson é titular em treino sem Pituca e deve jogar 1º clássico pelo Santos

O Santos treinou sem Diego Pituca e com Tailson como titular na tarde da última segunda-feira, no CT Rei Pelé, penúltima atividade antes do clássico contra o Palmeiras, quarta, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pituca ainda sente dores no tornozelo esquerdo e atuou “no sacrifício” nos últimos três jogos, contra Fluminense, CSA e Vasco. O meio-campista foi poupado e ficou na academia.

Tailson, herói da vitória sobre o Vasco, treinou como titular, a princípio pelo lado esquerdo do ataque, ao lado de Marinho (direita) e Eduardo Sasha (como centroavante).

Sem Pituca, o técnico Jorge Sampaoli observou a seguinte escalação em campo: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luan Peres; Alison, Jorge e Carlos Sánchez; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

Se Diego Pituca ficar à disposição, Alison ou Luan Peres perderiam a vaga. O Santos treinará na tarde desta terça antes de iniciar a concentração para o clássico.

