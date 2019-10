Tailson quer “ajustes físicos” antes de fazer “cada vez mais” pelo Santos

Tailson foi titular contra Vasco, Palmeiras e Internacional e vive a expectativa de seguir na equipe do técnico Jorge Sampaoli em Santos x Ceará, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tailson treinou no 11 inicial nesta terça e deve formar o ataque com Soteldo e Eduardo Sasha. Derlis González briga por uma posição.

O Menino da Vila ficou quatro meses parado por causa da demora para renovar com o Peixe e agora vê a necessidade de melhorar fisicamente para fazer ainda mais.

“Fisicamente acredito que ainda não estou 100%, mas a cabeça está boa e me sinto bem. Acredito que ainda preciso fazer alguns ajustes físicos, mas aos poucos estou pegando ritmo para melhorar cada vez mais. Estrear com essa camisa e anotar um gol na Vila Belmiro são sonhos que todos os meninos têm quando sobem para a equipe profissional. O primeiro eu já consegui realizar, agora vou batalhar bastante para alcançar o segundo”, disse Tailson.

Tailson fez um gol, na estreia contra o Vasco, e teve outro anulado diante do Inter. O Santos é o terceiro colocado no Brasileirão, com 48 pontos, a dois do Palmeiras e a 10 de distância para o líder Flamengo.

