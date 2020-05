Tailson, do Santos, fala sobre consulta de Jesualdo e diz que tenta não pensar no coronavírus

Tailson tenta não pensar no coronavírus enquanto espera pela retomada do dia a dia do Santos no CT Rei Pelé. Ainda não há data para o retorno do Campeonato Paulista.

“Tenho passado esse tempo com a família, coisa que dificilmente tínhamos com aquela rotina de viagens e treinos. Tenho jogado videogame, tentando aliviar um pouco para não pensar em tudo que vem acontecendo”, disse o Menino da Vila.

O atacante de 21 anos ainda revelou uma consulta frequente do técnico Jesualdo Ferreira ao elenco.

“Sigo treinando firme, o professor Jesualdo pergunta como estamos, se estamos bem, e eu estou focado nisso, trabalhar para voltar bem e em forma”, afirmou.

Revelado por Jorge Sampaoli em 2019, Tailson jogou pouco neste ano. Foram três partidas no Campeonato Paulista.

