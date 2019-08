Soteldo ‘ignora’ Corinthians x Palmeiras: “Eles têm que torcer contra o Santos”

Destaque do Santos, Soteldo não quer saber de “secar” os rivais para aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 lembra das palavras do técnico Jorge Sampaoli para “ignorar” Corinthians x Palmeiras no domingo, às 19h, em Itaquera. No mesmo dia, às 11h, o Peixe enfrentará o Goiás, na Vila Belmiro. A distância para o Verdão é de dois pontos após 12 rodadas.

“Não (vão torcer para o Corinthians). Estamos em primeiro. Eles que têm que torcer contra nós. Dependemos só de nós, vamos jogar cada jogo para ganhar. Estamos em primeiro, com mais pontos, e isso não nos preocupa. Que joguem como tenham que jogar, nós temos que ganhar domingo”, disse Soteldo, em entrevista coletiva.

“Sampaoli disse palavras cruciais. Nosso adversário mais difícil é a gente. Se nos convencermos de fazer as coisas bem, treinando forte, será muito difícil que nos tirem da liderança. Essas palavras ficaram marcadas, ele tem razão e dependemos de nós. Estamos tranquilos com um grupo alegre e trabalhador”, completou o atacante.

O Santos assumiu a liderança pela primeira vez em quase três anos. O Peixe enfrentará Goiás (casa), São Paulo (fora), Cruzeiro (fora), Fortaleza (casa), Chapecoense (fora), Athletico-PR (casa) e Flamengo (fora).

