Soteldo admite conversas com Dudamel antes de decidir futuro

Alvo do Atlético-MG nesta janela de transferências, Soteldo revelou que teve conversas com o comandante do Galo, Rafael Dudamel, mas que preferiu ficar em “casa”.

“A relação é muito boa com ele, conversamos aqui e na seleção, mas este é o meu clube. Aqui eu me sinto em casa. Santos é minha casa”, contou o jogador em entrevista coletiva.

O técnico do Galo é um antigo conhecido do destaque do Santos, já que ele era o comandante da seleção venezuelana até o final de 2019. Com toda a indefinição que rondou o atacante nas últimas semanas, o time mineiro tentou a contratação do camisa 10, mas não obteve êxito.

Na Venezuela com Dudamel, Soteldo somou quatro gols em 30 jogos. O jogador optou por renovar com o Peixe até 2023.

