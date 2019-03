Sivasspor demonstra interesse na compra de David Braz, do Santos

O Sivasspor-TUR quer comprar David Braz, do Santos. O zagueiro está emprestado até 31 de maio e seu contrato com o Peixe vai até fevereiro de 2020.

O valor de compra fixado no acordo com Braz é de 2 milhões de euros (R$ 8,6 mi). Como o defensor de 31 anos voltaria a três meses da possibilidade de um pré-contrato para sair de graça, o Sivasspor pretende oferecer bem menos.

Os representantes de David Braz entraram em contato com o Alvinegro e solicitaram um valor para negociar com o Sivasspor, mas ainda não não obtiveram uma resposta.

O Santos não tem interesse no retorno do zagueiro e vê com bons olhos a saída, mesmo que por uma baixa quantia, por causa da economia dos salários – o Sivasspor paga os vencimentos integralmente.

David Braz foi liberado logo após a chegada de Cuca, em agosto de 2018. O veterano, além de limitações técnicas na visão do técnico, era uma má influência ao elenco. A diretoria concordou e não dificultou a saída à época.

