Semana do Santos terá atividades em dois períodos e jogo-treino no domingo

O Santos enfrentará o São Bento em jogo-treino no domingo, às 10h (de Brasília), na Vila Belmiro, como preparação durante a pausa da Copa América. A próxima partida será só diante do Bahia, 13 de julho, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do compromisso, o Peixe terá quatro dias com dois períodos de atividades alternadas entre CT Rei Pelé e Vila. Nesta segunda-feira, a reapresentação ocorreu à tarde, Veja a programação abaixo:

Terça-feira

Treino às 9h30 no CT Rei Pelé

Treino às 15h30 na Vila Belmiro

Quarta-feira

Treino às 9h30 no CT Rei Pelé

Treino às 15h30 na Vila Belmiro

Quinta-feira

Treino às 9h30 no CT Rei Pelé

Sexta-feira

Treino às 9h30 no CT Rei Pelé

Treino às 15h30 no CT Rei Pelé

Sábado

Treino às 9h30 no CT Rei Pelé

Treino às 15h30 na Vila Belmiro

Domingo

Jogo-treino às 10h contra o São Bento