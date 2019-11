Sem multa no contrato, Paulo Autuori sairá de graça do Santos

Superintendente de futebol do Santos, Paulo Autuori sairá no início de dezembro, um ano antes do fim do contrato. E de graça.

O contrato de Autuori não tem multa rescisória, diferentemente de Ricardo Gomes. O executivo de futebol precisou pagar cerca de R$ 600 mil para ir ao Bordeaux (FRA) em 2018.

Paulo Autuori anunciou sua saída na última terça-feira, durante entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Ele justificou ao alegar “visão distinta” do presidente José Carlos Peres.

“Eu sou homem de futebol e como tal tenho minhas ideias e opiniões. São minhas, exclusivamente. Tenho uma imagem que carrego com orgulho na minha carreira. Não de vitória ou títulos, hoje há necessidade de falar que é ganhador, não conheço ninguém que não queira ganhar. Para falar mais precisamente, nenhum profissional não quer ganhar. Costumo dar minha opinião sobre temas ligados ao futebol. Quando sinto que esses temas são colocados pela figura máxima da instituição de uma maneira que não concordo, por ter visão completamente distinta, volto ao último papo com vocês”, disse Autuori, se lembrando da última entrevista coletiva.

“Usei o termo incomodado. E decisão é essa. Adoro os funcionários, sei que estamos fazendo coisas, mas não posso entender determinados conceitos, falta de estratégia e isso é claro”, completou.

Peres foi procurado pela Gazeta Esportiva e se limitou a dizer assim: “Pedi para ele não ir a público, mas agora é esperar a poeira baixar”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com