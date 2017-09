Sem Braz, Levir ganha ‘dor de cabeça’ para definir zaga titular no clássico

Durante o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, no Mineirão, David Braz levou seu terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro e não poderá entrar em campo contra o Corinthians, no próximo dia 10, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do torneio nacional.

Com o desfalque, o técnico Levir Culpi ganhou uma ‘dor de cabeça’ boa para definir a zaga titular no clássico, afinal, Gustavo Henrique e Luiz Felipe, titulares em 2016, lutam pela vaga ao lado de Lucas Veríssimo. O argentino Fabián Noguera, que já teve oportunidades neste Brasileirão, virou a última opção do comandante.

Sem atuar desde o dia 29 de outubro de 2016, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, Luiz Felipe ficou à disposição contra o Cruzeiro, mas acabou não entrando em campo. Porém, ele vem treinando normalmente e tem grandes chances de retornar no clássico.

Gustavo Henrique, por sua vez, voltou a atuar no último dia 14, no empate com o Fluminense, no Pacaembu, após ficar 11 meses parado. Apesar do retorno, o zagueiro se queixou de dores na panturrilha direita na última semana e acabou ficando fora diante da Raposa.

Nesta quinta, porém, ele apareceu no CT Rei Pelé e participou do treino físico com o restante do elenco. Com os dois zagueiros disponíveis, Levir irá definir o substituto de Braz durante a próxima semana.