Sem acerto com o Santos, Renyer viaja para conversar com o Porto

Sem acerto pelo primeiro contrato profissional no Santos, Renyer está em Portugal com seu irmão e um empresário. O atacante de 16 anos, destaque nas categorias de base, interessa ao Porto. Eles viajarão para a Espanha para conversar também com um clube do país neste sábado.

O Peixe calcula R$ 80 milhões para liberar Renyer, valor baseado na multa pela quebra da formação e na prioridade pela primeira renovação. O jovem e seus representantes discordam da quantia e já ouvem interessados no seu futebol. O Corinthians monitora a situação.

O contrato de formação terminou no fim de outubro e as propostas do Alvinegro foram consideradas muito aquém do ideal por Renyer em comparação com outros da base.

O Santos formalizou uma oferta de salário de R$ 13 mil por três anos de vínculo, com opção de renovação por mais dois. Nesse cenário, os vencimentos subiriam para R$ 20 mil. A multa seria de 100 milhões de euros (R$ 446 mi).

Renyer chama a atenção na equipe sub-20 do Peixe mesmo aos 16 anos e teve bom desempenho na Weifang Cup, realizada na China, entre julho e o início de agosto – o Alvinegro perdeu a final para o Boca Juniors.

O Menino da Vila está no Santos desde o sub-11 e é jogador de lado de campo, habilidoso. É comum nas redes sociais o garoto divulgar dribles, como as duas canetas consecutivas diante do Boca na China (veja abaixo).