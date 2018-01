Sasha exalta superação em empate: “Praticamente com um a menos”

Rodrygo foi o destaque com gol nos acréscimos, mas Eduardo Sasha também foi responsável pelo empate do Santos em 1 a 1 com o Ituano na noite deste domingo, no Pacaembu. O atacante entrou bem no segundo tempo e ajudou o Peixe a evitar a derrota.

Sasha exaltou a superação do Peixe na busca pelo empate. O time teve Victor Ferraz no sacrifício nos minutos finais. Com problema no ombro direito, o lateral jogou com uma proteção para não desfalcar a equipe, que já tinha feito as três substituições.

“Empate não deixou de ser justo pelo nosso segundo tempo. Lutamos até o final, tivemos um jogador machucado, praticamente com um a menos. Empate acabou sendo justo no fim das contas”, disse Sasha, no fim do jogo.

O Santos terá a semana livre antes do clássico contra o Palmeiras, domingo, às 17h, na arena do rival, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Eduardo Sasha e Rodrygo brigam pela titularidade após a boa atuação.