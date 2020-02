Sasha diz que desconfiança atrapalha o Santos: “Nada para falar, temos que trabalhar”

Eduardo Sasha relatou um Santos sem confiança depois da derrota por 2 a 0 para o Ituano neste sábado, em Itu, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O centroavante acredita que a tentativa frustrada de acertar torna o time menos eficiente.

“A desconfiança afetou um pouco o grupo. Tentamos fazer e não dá certo. Temos que ter mais paciência, calma e tranquilidade nesse momento. Nada para falar, temos que trabalhar”, disse Sasha, à TV Globo.

O Santos ainda é o líder do Grupo A, com 11 pontos, mas o desempenho ruim preocupa o torcedor antes das partidas contra o Palmeiras, pelo próprio Paulistão, e principalmente diante do Defensa y Justicia, na Argentina, pela estreia na Libertadores.