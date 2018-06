Santos volta atrás e não deve contratar Jailson, do Grêmio

O Santos não deve contratar Jailson, do Grêmio. A negociação era dada como certa em Porto Alegre, mas o Peixe voltou atrás. A chance neste momento é quase zero.

Jailson foi oferecido por um grupo de empresários investidores e o negócio seria feito por R$ 12 milhões. Depois de consultas com pessoas próximas no alvinegro, o presidente José Carlos Peres optou por não confirmar a contratação.

O Santos receberá R$ 90 milhões da primeira parcela da venda de Rodrygo ao Real Madrid-ESP no fim de julho. O argumento aceito por Peres foi que não há sentido em gastar R$ 12 mi, 13% da quantia, em Jailson como primeira opção para reforçar o elenco do segundo semestre.

Sem Jailson, o Peixe segue em busca de um volante com as características de marcação de Alison. A prioridade, porém, é viabilizar ao menos um meia. Um atacante também está nos planos. Há alguns nomes na mira, como Zelarayán, do Tigres-MEX, Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX, Bryan Ruiz, sem clube após deixar o Sporting-POR, Thiago Maia, do Lille-FRA, e Paulo Henrique Ganso, do Sevilla-ESP. Outros atletas são mantidos em sigilo.

O elenco atual tem 29 jogadores. O técnico Jair Ventura não tem permanência assegurada. Depois de recesso de 10 dias, o alvinegro se reapresentará na próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé, para período de preparação durante a Copa do Mundo na Rússia.