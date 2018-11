Santos vê pouca chance de Veríssimo jogar e deixa volantes de sobreaviso

O Santos vê pouca chance de Lucas Veríssimo poder jogar contra a Chapecoense na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro se recupera de entorse no joelho direito.

O único defensor confirmado é Gustavo Henrique – Luiz Felipe é desfalque por conta de lesão muscular na panturrilha direita e Robson Bambu tem contrato apenas até sábado. Diante desse cenário, os volantes Alison e Yuri estão de sobreaviso.

A comissão técnica aguardará até o fim para saber sobre a condição de Veríssimo, mas vai trabalhar durante a semana com os dois meio-campistas ao lado de Gustavo. Quem se sair melhor como zagueiro, será utilizado mais atrás.

Há outras duas dúvidas: os substitutos de Diego Pituca e Gabigol, suspensos. Bryan Ruiz é o mais cotado para o meio-campo. No ataque, Eduardo Sasha, Copete e Bruno Henrique disputam a vaga. Na lateral direita, Daniel Guedes está confirmado no lugar de Victor Ferraz, também fora pelo terceiro cartão amarelo.

A provável escalação é: Vanderlei, Daniel Guedes, Gustavo Henrique, Yuri (Lucas Veríssimo) e Dodô; Alison, Carlos Sánchez e Bryan Ruiz; Derlis González, Rodrygo e Eduardo Sasha (Copete ou Bruno Henrique).