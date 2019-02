Santos vê negociação lenta, mas confia na contratação de Jorge

O Santos vê negociação lenta, mas confia na contratação do lateral-esquerdo Jorge, do Monaco-FRA, e atualmente emprestado ao Porto-POR.

O jogador de 22 anos está no Brasil à espera de um desfecho positivo. Atlético-MG e Flamengo tentaram a contratação depois do Peixe encaminhar o negócio, mas há um acerto verbal e um compromisso em atuar na Baixada Santista.

O Alvinegro conversa com Monaco e Porto e vê valores altos envolvidos, porém, não teme perder o lateral. Um dos entraves é o valor de compra fixado – o Monaco quer pelo menos 8 milhões de euros (R$ 34 mi).

Enquanto tenta avançar por Jorge a passos curtos, o Santos busca viabilizar os R$ 6 milhões da multa rescisória de Felipe Jonatan ainda nesta terça-feira. O Ceará espera até o fim do dia para não precisar acionar a Justiça.

Com a ideia de ter Jorge e Felipe Jonatan à disposição de Jorge Sampaoli, o Santos não deve renovar com Orinho, único jogador da posição atualmente. Seu contrato termina no fim de maio.

