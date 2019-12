Santos vê bom custo-benefício no contrato de Jesualdo Ferreira

A diretoria do Santos está satisfeita com o contrato encaminhado com o técnico Jesualdo Ferreira. O acordo é de 12 meses e deve ser oficializado nos próximos dias.

O Peixe vê bom custo-benefício: o português, com mais dois auxiliares, ganhará pouco mais da metade em relação a Jorge Sampaoli.

O Alvinegro ainda conversa com Jesualdo sobre a formação da comissão técnica. Há a necessidade da chegada de pelo menos um preparador físico. O novo treinador terá a liberdade para indicar os profissionais.

A negociação foi concluída pelo diretor técnico William Thomas e Jesualdo Ferreira virá ao Brasil nos próximos dias para formalizar. O vínculo curto, de um ano, foi preferência tanto do presidente José Carlos Peres, pelo mandato de mais uma temporada, quanto do comandante.

Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica, Porto e Sporting em Portugal e Málaga na Espanha. Ele está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente. O sucesso de Jorge Jesus no Flamengo o incentivou a continuar.