Santos treina com uma alteração antes de enfrentar o Vasco

O Santos treinou com apenas uma alteração na manhã desta segunda-feira, na penúltima atividade antes da partida contra o Vasco, quarta, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Gustavo Henrique voltou ao time titular depois de cumprir suspensão na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, na última quinta-feira. Lucas Veríssimo perdeu a vaga. Expulso nesse jogo, Cueva não estará à disposição.

Everson foi mantido no gol após Jorge Sampaoli anunciá-lo na Copa do Brasil, com Vanderlei na Campeonato Paulista. Depois da eliminatória com o Vasco, o técnico definirá se o rodízio permanecerá para o Brasileirão.

Assim, a provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Soteldo e Derlis González.

