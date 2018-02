Santos treina com Sasha titular e Gabigol como reserva para o clássico

Pela primeira vez na semana, o técnico Jair Ventura esboçou o time titular do Santos em treino tático na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O Peixe deve enfrentar o Palmeiras com Eduardo Sasha no lugar de Rodrigão e Gabigol no banco de reservas.

A tendência é que o alvinegro vá para o clássico deste domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival, com: Vanderlei, Daniel Guedes, Luiz Felipe, David Braz e Caju; Alison; Copete, Renato, Vecchio e Arthur Gomes; Eduardo Sasha.

Alison e David Braz retornam ao time titular após serem poupados diante do Ituano. Victor Ferraz, com luxação no ombro direito, é desfalque quase certo. A saída de Rodrigão é uma opção técnica.

Gabigol, ainda sem totais condições físicas e técnicas, deve entrar no segundo tempo do clássico. Ele atuou por 25 minutos em jogo-treino contra o Água Santa na última terça-feira e fez um dos gols da vitória por 2 a 0.

O Santos ainda treina na sexta e no sábado antes do clássico. Todas as atividades são fechadas para a imprensa.