Santos treina com duas mudanças para enfrentar o Mirassol

Sem poupar para a Libertadores da América, o Santos deve ter duas mudanças para enfrentar o Mirassol neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Pará e Evandro saíram do time inicial da vitória por 2 a 1 sobre o Defensa y Justicia, na Argentina, na última terça-feira. Madson e Jobson treinaram como titulares. A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna.

A provável escalação é: Everson, Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Carlos Sánchez, Diego Pituca e Eduardo Sasha; Soteldo e Yuri Alberto.

O Santos lidera o Grupo A do Paulistão, com 12 pontos, três à frente do Água Santa.

