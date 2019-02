Santos terá 75% de “desconto” pelo Pacaembu vazio na Sul-Americana

O Santos terá 75% de “desconto” nos custos envolvidos pela locação do Estádio do Pacaembu para a partida contra o River Plate-URU na próxima terça-feira, no Pacaembu, pela volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na ida, empate por 0 a 0 em Montevidéu.

O presidente José Carlos Peres falou à Gazeta Esportiva sobre o gasto de 1/4 da média no estádio da capital paulistana. O motivo é a punição da Conmebol e portões fechados para a decisão. Contra São Paulo, Mirassol e Guarani nesta temporada as quantias foram R$ 385 mil, R$ 307 mil e R$ 320 mil, respectivamente.

Uma portaria do Pacaembu faz com que o aluguel seja de 36% do normal, de aproximadamente 60 para 22 mil reais. Além disso, despesas diversas como emissão de ingressos e lanchonete não serão contabilizadas, assim como um efetivo menor de policiais e seguranças.

Contando os dispêndios obrigatórios, casos de geradores, ambulâncias, sistema de monitoramento e som, o Peixe estima pouco menos de R$ 100 mil para atuar no Pacaembu e, consequentemente, esse valor em prejuízo pela ausência do torcedor.

Para evitar novos problemas com a Conmebol, o Alvinegro orienta os santistas a não comparecerem no entorno do estádio. Não haverá telão e nem qualquer ação na Praça Charles Miller.