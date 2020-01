Santos tentou impedir acerto do Atlético-MG com zagueiro, mas ficou refém do contrato

O Santos tentou impedir o acerto do Atlético-MG por Vitor Mendes, mas ficou refém do contrato de empréstimo formalizado ainda em 2018.

O Peixe emprestou Vitor com valor de compra fixado em R$ 400 mil por 70% dos direitos econômicos. O zagueiro se desenvolveu no Galo, foi promovido ao elenco profissional e acabou mantido a baixo custo.

Sob nova direção, de Jorge Andrade, o departamento de base tentou conversar com o Atlético e com Vitor Mendes pelo retorno, porém, a cláusula impediu qualquer negociação.

Vitor chegou no sub-20 do Atlético em 2018 e foi promovido ao grupo principal pelo ex-técnico Rodrigo Santana no ano passado. Ele foi ao banco de reservas no Campeonato Brasileiro, porém, não estreou.

Natural de Belém do Pará, Vitor Mendes chegou ao Peixe em 2016 e não tinha espaço na base antes de ser cedido. Ele começou a carreira no Carajás e também passou por Paysandu e Internacional de Limeira.