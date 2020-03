Santos tenta recuperar investimento feito por 100% de Eduardo Sasha

O Santos tenta recuperar o investimento feito para comprar a totalidade dos direitos econômicos de Eduardo Sasha junto ao Internacional.

O Peixe contratou o atacante em troca com o lateral Zeca em 2018. O combinado foi de 50% do “passe” para cada clube. E, no início deste ano, o Alvinegro adquiriu o restante.

A chegada de Sasha não contou com dinheiro ao Inter, mas o Santos pagou R$ 1,5 milhão a um empresário pela intermediação. Na negociação mais recente, o Colorado aceitou 2 milhões de euros (R$ 11 mi) em parcelas.

Dessa forma, o Peixe comprou 100% dos direitos econômicos do centroavante por cerca de R$ 12,5 milhões. E o objetivo agora é lucrar.

Eduardo Sasha tem 28 anos e é um dos jogadores listados em uma carta do presidente José Carlos Peres autorizando um agente a buscar propostas no mercado.

Sasha foi um dos destaques do Santos em 2019 sob o comando de Jorge Sampaoli e segue como titular com Jesualdo Ferreira. São dois gols em 10 partidas nesta temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com