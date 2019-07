Santos tenta comprar direitos econômicos antes de se acertar com Gustavo Henrique

O Santos tem negociação difícil em busca da renovação de Gustavo Henrique. O zagueiro tem contrato até 31 de janeiro de 2020 e, a partir de julho, pode assinar um pré-acordo para sair de graça a qualquer equipe em fevereiro.

O grande problema do Peixe é a divisão dos direitos econômicos de Gustavo. O empresário Fernando César possui 45% do atleta e o Alvinegro teria de negociar esse percentual para renovar. Os outros 55% são do clube.

O Santos fez uma proposta por esses 45%, mas não obteve resposta. E o Peixe não chegou a acordo salarial com Gustavo Henrique até o momento.

“Santos já fez proposta pelos 45%, mas os representantes não disseram quanto querem ainda”, resumiu Peres, na tarde desta quarta-feira.

Gustavo tem 26 anos e tem a situação monitorada por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

