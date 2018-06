Santos tenta acordo por dívida milionária com empresário

O presidente do Santos, José Carlos Peres, se reuniu com o empresário Giuliano Bertolucci nesta segunda-feira. Em pauta, um acordo para o pagamento de mais uma dívida deixada pela gestão Modesto Roma. O primeiro encontro terminou sem sucesso.

O débito é de cerca de R$ 6,5 milhões, com juros somados, por um empréstimo feito em 2017. Além disso, é preciso discutir a exclusividade para negociar Vitor Bueno, com comissão de 8%. No ano passado, o agente recebeu R$ 4 milhões como intermediação pela venda de Thiago Maia ao Lille, do total de 14 milhões de euros (R$ 51 mi, à época).

”O clube precisava de dinheiro e pegamos emprestado com o Bertolucci. Ele cobrou juros bem menores do que os de banco. Não pagamos porque não tivemos dinheiro”, foi a justificativa do ex-presidente Modesto Roma.

O objetivo do atual presidente do Peixe é reduzir a dívida com Giuliano Bertolucci para até 50% do valor. O argumento é um processo aberto na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelo empréstimo com juros, o que não é permitido. Como há o risco do agente perder o direito à quantia, Peres quer resolver a questão em um acordo.

As contas de 2017 de Modesto Roma foram reprovadas por ampla maioria pelo Conselho Deliberativo, em reunião no fim de março. A Comissão de Inquérito e Sindicância analisa a atuação do mandatário para definir se houve irregularidades suficientes para suspender ou até expulsar o conselheiro.