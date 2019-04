Santos tem interesse em dois jovens meias do futebol gaúcho

O Santos tem interesse em dois meias do futebol gaúcho para integrar a equipe de transição: atletas diariamente com Jorge Sampaoli no CT Rei Pelé, à espera de chance efetiva no elenco profissional: José Aldo, do Internacional, e Denner, do Juventude.

José Aldo tem 20 anos e está emprestado pelo Guarani de Palhoça ao Internacional até o dia 15 de abril. O Colorado tem preferência na renovação, mas o Peixe entrou no circuito e corre por fora. O clube de Santa Catarina quer R$ 800 mil por 50% dos direitos econômicos.

José foi camisa 10 do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018. À época, o Verdão se acertou com o Guarani, mas não houve acordo pelo salário do atleta.

Denner tem 19 anos e é profissional do Juventude. O jogador, inclusive, foi titular no empate em 1 a 1 com o Botafogo na última quinta-feira, no Engenhão, pela Copa do Brasil.

Como informado pelo UOL, o meio-campista é monitorado há algum tempo pelo departamento de base santista. Em contato com a Gazeta Esportiva, Denner comentou o caso.

“O que me passaram é que não há nada concreto ainda, que por enquanto estão só me observando”, disse o jogador, à reportagem.

O Santos quer reforçar o grupo de sparrings para dar opções a Sampaoli e ter um time forte na Copa Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Alan Cardoso, do Vasco, e Lucas Minele, ex-Palmeiras, vieram nessa condição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com