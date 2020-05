Santos tem, em média, 85% dos direitos de jogadores da base

O Santos tem, em média, 85% dos direitos econômicos de jogadores formados nas categorias de base do clube. Esse percentual significa, geralmente, a parte do lucro em transferências.

Os números estão disponíveis no balanço financeiro de 2019 publicado no Portal da Transparência do Peixe. O Alvinegro tinha, até a pausa no futebol por conta do novo coronavírus, 15 Meninos da Vila no elenco profissional sob o comando de Jesualdo Ferreira.

Vale destacar a “fatia” maior após renovações recentes, como as de Kaio Jorge, Ivonei , Sandry e Renyer. Veja a lista abaixo, com a parte dos direitos para o Santos e a validade do contrato:

Vladimir: 70% – contrato até 31/12/2020

João Paulo: 70% – contrato até 29/9/2021

John: 70% – contrato até 31/12/2023

Lucas Veríssimo: 80% – contrato até 30/6/2022

Wagner Leonardo: 100% – contrato até 30/6/2021

Alex Nascimento: 70% – contrato até 31/12/2023

Alison Lopes: 70% – contrato até 4/12/2022

Anderson Ceará: 75% – contrato até 30/6/2021

Ivonei: 100% – contrato até 30/9/2021

Sandry: 100% – contrato até 31/7/2022

Kaio Jorge: 100% – contrato até 31/12/2021

Arthur Gomes: 70% – contrato até 30/12/2021

Yuri Alberto: 100% – contrato até 31/7/2020

Renyer: 100% – contrato até 31/12/2022

Tailson: 95% – contrato até 31/7/2024