Santos tem duas negociações em andamento para renovar com patrocinadores

O Santos tem duas negociações em andamento para renovar o contrato de patrocinadores do uniforme do elenco principal: Algar e Casa de Apostas.

Os casos são distintos. O vínculo com a Algar se encerrou em março e a empresa não participou do lançamento da coleção de uniformes no domingo. O acordo com a Casa de Apostas termina no fim de maio e está em vigor.

Há otimismo do Peixe por acerto com ambos os parceiros. O impasse para definição do calendário, por conta da manutenção da paralisação no futebol em meio à pandemia do novo coronavírus, deixa as tratativas mais lentas.

“Com relação ao patrocínio da Algar Telecom ao Santos Futebol Clube, informamos que o ciclo anual do contrato da parceria se encerrou e neste momento a empresa conversa com o clube sobre questões envolvendo a renovação. A Algar Telecom reforça que valoriza muito a parceria com o Santos, que é uma das mais duradouras do futebol brasileiro, e que possui ótima relação com o clube”, disse a Algar, à Gazeta Esportiva, em abril.

A Algar estampava barra traseira e top central (próximo à gola) do uniforme. A Casa de Apostas mostra a marca na omoplata da camisa. Os demais patrocinadores são Philco, Kicaldo, Unicesumar, Orthopride e Kodilar.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com