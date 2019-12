Santos supera renovação mais difícil e busca “limpar” contratos

O Santos acertou na última sexta-feira a renovação de contrato mais improvável: o primeiro vínculo profissional de Renyer, atacante de 16 anos destaque das categorias de base.

O jovem esteve quase dois meses sem contrato, foi procurado pelo Corinthians e chegou a visitar as instalações do Porto (POR). O Peixe alterou a proposta, ofereceu um projeto de carreira e viabilizou a permanência.

Depois do sucesso com Renyer, o Alvinegro busca “limpar os contratos” para evitar casos como o de Gustavo Henrique, acertado com o Flamengo para sair de graça em fevereiro.

Duas preocupações são Matheus Moraes e Yuri Alberto, dupla com “validade” até junho e julho de 2020, respectivamente. Os representantes são os mesmos e há negociações em andamento.

Após zerar as situações contratuais, o Santos tentará estipular um teto para acordos na base e recém-chegados ao profissional. Há discrepância entre jogadores e isso, na visão do departamento de base, faz com que os empresários tenham precedente para pedir alto.