Santos se vê perto de acordo com Hamburgo após dívida por Cleber dobrar

O Santos se vê perto de um acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para o parcelamento da dívida pela contratação de Cleber Reis, em dezembro de 2016.

O Peixe, ainda na gestão de Modesto Roma, comprou o zagueiro por 2 milhões de euros (R$ 7,3 mi, à época). E não pagou. As multas pelo descumprimento do contrato fizeram a quantia dobrar. Hoje, com acréscimo diário de mil euros, está em cerca de € 4,2 milhões (R$ 22,1 mi).

Diante dessa bola de neve, o departamento jurídico do Alvinegro acredita estar próximo de acordo com o Hamburgo. A ideia é diminuir esse valor, parcelar por vários meses e evitar sanções na FIFA.

O Hamburgo revela o risco do Santos ser proibido de fazer transações internacionais. O Peixe, porém, nega essa possibilidade e enxerga como pressão para o fim da negociação pelo acordo.

Cleber Reis tem 29 anos e está emprestado à Ponte Preta até dezembro, mesmo mês do fim do contrato com o Alvinegro, que paga a maior parte dos altos salários. O zagueiro só atuou 10 vezes pelo Santos e foi cedido anteriormente para Paraná, Coritiba e Oeste.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com