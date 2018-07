Santos se interessa por volante argentino ex-West Bromwich

O Santos tem interesse em Claudio Yacob, volante argentino livre no mercado após não renovar o contrato encerrado no último sábado com o West Bromwich, último colocado e rebaixado no Campeonato Inglês. A informação foi inicialmente publicada pelo “Lance”.

Yacob tem 30 anos e faz parte da procura do Peixe por atletas em fim de contrato, assim como Bryan Ruiz, ex-Sporting, de Portugal, e camisa 10 da Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia.

Revelado pelo Racing-ARG, Yacob estava no West Bromwich desde 2012, mesmo ano em que quase foi para o Botafogo. O jogador assinou um pré-contrato com o clube inglês e quis voltar atrás para ir ao Rio de Janeiro, porém, teve de cumprir o acordo.

Claudio Yacob disputou 18 jogos e fez um gol na última temporada europeia. O executivo de futebol Ricardo Gomes gosta da opção, mas, por enquanto, nenhuma negociação foi iniciada.