Santos retoma interesse por terreno em São Vicente para CT da base

O Santos voltou a se interessar por um terreno localizado no bairro Cidade Náutica, em São Vicente, para a construção de um centro de treinamento aos jogadores das categorias de base.

Em março, o Peixe fez uma proposta de R$ 43 milhões parcelados pela área de 286 mil metros quadrados da Associação dos Funcionários da Cosipa (AFC). A oferta foi recusada por causa de uma oferta de R$ 40 milhões à vista da TRX, empresa de logística.

A venda, porém, não foi concluída e a AFC está disposta a ouvir interessados. Há negociação em andamento com outra companhia de logística, mas nada adiantado. Os valores pedidos são os mesmos.

O Alvinegro estuda retomar as tratativas nos próximos dias. O presidente da associação viajou a negócio e retornará ainda nessa semana.

A ideia do Santos é construir um CT e um alojamento para cerca de 120 garotos. O atual centro de treinamento do Peixe, o Meninos da Vila, não reúne boas condições. E os atletas alojados se dividem entre a Vila Belmiro e uma casa perto do estádio.

