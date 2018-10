Santos renova com destaques da base e fica perto de assinar com outros dois

O lateral-direito Cadu e o meia Ivonei, destaques da equipe sub-17, assinaram o primeiro contrato profissional no Santos nesta terça-feira. Ambos acumulam convocações para seleções brasileiras de base.

Os acordos com a dupla são idênticos: válidos até 2023 e com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 457 mi) para o exterior.

O Peixe também está perto de assinar com o zagueiro Derik e o atacante Kaio Jorge, já promovido ao elenco profissional com o técnico Cuca. Os anúncios devem ser feitos no decorrer dessa semana.

Depois de polêmicas e longas negociações, com familiares prometendo a saída do clube, o alvinegro “arrumou a casa” e está próximo de garantir a permanência da geração, vista como a melhor dos últimos tempos.