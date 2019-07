Santos renova com Alex Nascimento, promessa da base, por quatro anos

O Santos anunciou a renovação do contrato de Alex Nascimento. O atleta de 20 anos joga como zagueiro e vem sendo destaque da categoria sub-20. O vínculo, que terminaria em 31 de dezembro deste ano, foi estendido até 31 de dezembro de 2023.

O jovem defensor era do Fluminense antes de rumar ao Alvinegro Praiano e é um dos cotados para subir ao elenco profissional. O Peixe possui cerca de 70% dos direitos econômicos do jogador, que fica por mais quatro anos na equipe da Vila Belmiro.

Atualmente, o time sub-20 do Santos disputa o Campeonato Paulista e o Brasileirão da categoria. No estadual, o Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo 7 da segunda fase. No nacional, o clube alvinegro está na 11ª posição, com oito pontos conquistados.