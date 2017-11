Santos renova até 2019 com atacante Diego Cardoso, destaque do time B

O Santos acertou nesta terça-feira a renovação de contrato com Diego Cardoso até 15 de dezembro de 2019. O atacante é um dos destaques do time B do Peixe. Até o momento, ele já marcou 14 gols em 21 jogos na temporada.

O antigo vínculo do jovem de 23 anos terminava em dezembro deste ano. Formado nas categorias de base do alvinegro, Diego Cardoso subiu aos profissionais do clube no começo de 2014, com o técnico Oswaldo de Oliveira.

Tratado por parte da torcida como um ‘novo raio’, o atacante até teve um início de carreira promissor no Santos, marcando quatro gols em 16 jogos. Porém, as oportunidades no time principal foram diminuindo. Sem espaço, ele acabou sendo emprestado para Bragantino e Vila Nova, e voltou nesta temporada ao Peixe para fazer parte do time B.

“Estou tendo uma média muito boa de gols. espero aumenta-la nestes últimos jogos, lutando pelo título brasileiro de aspirantes”, disse Diego Cardoso.

De contrato renovado, o atacante agora espera receber oportunidades no time principal do alvinegro em 2018.

“Estou vivendo um ano maravilhoso, renovando o meu contrato, e no ano que vem espero poder fazer mais ainda pelo Santos. Quero dar continuidade ao meu trabalho aqui no Clube, torcendo para tudo dar certo e eu poder dar muitas alegrias aos torcedores”, concluiu.