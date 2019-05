Santos recebe “não” de Peru e Paraguai por liberação de Cueva e Derlis

O Santos recebeu o “não” como resposta após consultar as federações do Peru e Paraguai pela liberação de Cueva e Derlis González no dia 6 de junho, depois da decisão contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Peru e Paraguai gostariam de ter a dupla agora, para treinamentos de preparação visando a Copa América, mas cobram a presença no dia 3, quando se inicia oficialmente a Data FIFA.

Dessa forma, Cueva e Derlis ficarão à disposição no domingo, contra o Ceará, e devem viajar logo em seguida. Peru enfrentará a Costa Rica em amistoso no dia 5. No mesmo dia, o Paraguai receberá Honduras.

O departamento jurídico agora tenta sucesso com Venezuela e Uruguai por Soteldo e Sánchez. No Peixe, a informação é de que Felipe Aguilar será cortado antes da lista final de 23 da Colômbia. Soteldo é presença certa. Sánchez ainda não sabe se aparecerá na convocatória desta sexta-feira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Bryan Ruiz, fora dos planos de Jorge Sampaoli, já treina com a seleção da Costa Rica. Jackson Porozo foi pré-convocado, mas ficou fora da relação final do Equador. Copete não constou entre os 40 da Colômbia.

Na última segunda-feira, o presidente José Carlos Peres falou até em pagar jatinho para levar os selecionados depois do jogo contra o Atlético-MG.

“Fizemos ofício no dia 10 de maio. Pedimos mudança do Pacaembu para a Vila Belmiro. Segundo: a mudança de data. Podemos ter fora cinco ou seis jogadores. Estive na CBF, fizemos a maior pressão do mundo. Mas se jogarem do dia 6 para 4, nós jogamos domingo no Ceará, sairíamos do avião para jogar, seria pior. Tentamos para trás e não dava, tudo lotado, pedimos depois da Copa América, mas querem sorteio, atrasaria calendário. Nossa posição é ligar por meio do jurídico para as federações. Avisamos que liberamos no dia 6 à noite, contratamos jatinho para levar, sem problema. Mas queremos os jogadores dia 6. É negociação dura, mas nada de mais”, disse o presidente.

A Copa América será disputada no Brasil. O início da competição continental ocorrerá no dia 14 de junho.