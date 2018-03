Santos recebe consulta do Internacional sobre troca de Sasha por Zeca

O Santos recebeu uma consulta do Internacional sobre uma possível troca de Eduardo Sasha e Zeca. O Colorado gostaria de ceder o atacante em definitivo para receber o lateral-esquerdo, em litígio com o Peixe.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente do alvinegro, José Carlos Peres, afirmou que recebeu essa e outras sondagens por Zeca, mas nenhuma proposta oficial chegou ao clube.

O Santos vê com bons olhos a compra de Sasha, mas acredita que Zeca tem mais valor de mercado. O Peixe espera 7 milhões de euros (R$ 28,4 milhões) pelo lateral. A solução seria receber o atacante mais uma compensação financeira ou outro(s) atleta(s) em troca.

Em entrevista na última quarta-feira, Peres disse que conversou com Zeca e que o atleta se mostrou disposto a ajudar o Santos em uma negociação agora, antes da audiência marcada para a primeira quinzena de abril, quando a Justiça Trabalhista definirá pela rescisão do contrato pedida pelo ala ou pela manutenção do contrato com o alvinegro até dezembro de 2020.