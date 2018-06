Santos quer contratar Ricardo Gomes como executivo de futebol

O Santos quer contar com Ricardo Gomes como executivo de futebol. O treinador de 53 anos preencheria a vaga livre desde a demissão de Gustavo Vieira, em fevereiro. O interesse no profissional foi inicialmente publicado pelo GloboEsporte.com.

Em rápido contato com a Gazeta Esportiva na noite desta sexta-feira, Ricardo confirmou a procura do Peixe e disse que uma reunião será marcada para a próxima semana com o presidente José Carlos Peres.

Jogador de sucesso e técnico de equipes como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, Ricardo Gomes está desempregado desde a saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2017. Lá, dirigiu o clube por apenas sete jogos. No Brasil, sua última passagem foi pelo Tricolor, em 2016.

Sem um executivo de futebol há quatro meses, o presidente Peres conduziu as negociações, como a venda de Rodrygo para o Real Madrid-ESP. A ideia é contar com um aliado nas transações, além de utilizar a experiência de Ricardo Gomes no dia a dia com a comissão técnica e seus contatos no mercado nacional e internacional.

Atualmente, o departamento de futebol tem William Machado como gerente técnico, Sérgio Dimas como gerente administrativo e Diogo Castro como coordenador.