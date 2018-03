Santos pretende excursionar durante a Copa do Mundo

O Santos pretende excursionar com seu elenco principal para a Europa e/ou Ásia durante a Copa do Mundo da Rússia, disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho.

O Peixe não quer que os jogadores fiquem sem atividades durante o período. As excursões, além da renda, podem alavancar a marca do alvinegro fora do Brasil.

Não há um planejamento definido, mas a tendência é que os atletas tenham alguns dias de folga, mas que também disputem amistosos no Brasil e no exterior.

Quando foi gerente de marketing internacional do Santos, entre 2016 e 2017, o presidente José Carlos Peres tentou a pré-temporada no Marrocos, mas a comissão técnica à época, de Dorival Júnior, vetou a viagem.

