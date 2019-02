Santos presta homenagem ao aniversariante Neymar

O Santos divulgou em suas redes sociais uma lembrança pelo aniversário de 27 anos do atacante Neymar, atualmente no Paris Saint-Germain. O atleta defendeu as cores da equipe profissional do Peixe por 230 partidas e marcou 138 gols, vencendo os títulos do Campeonato Paulista (três vezes), Copa do Brasil, Libertadores da América e Recopa Sul-Americana.

Na mensagem, o Santos define Neymar como um dos maiores jogadores do milênio no clube. “Menino da Vila desde 2003, quando deu seus primeiros passos no clube, Neymar estreou profissionalmente em 2009 e defendeu o manto sagrado até metade de 2013, conquistando títulos e encantando o mundo.Que seja mais um ano campeão em sua vida”, emendou o clube da Baixada

Neste momento, Neymar tenta superar um momento difícil da carreira, com mais uma fissura no quinto metatarso do pé direito. A contusão é no mesmo local que o atrapalhou na preparação para a Copa do Mundo de 2018.