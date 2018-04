Santos prepara novo site, com portal da transparência, até o fim do semestre

O Santos prepara o Portal da Transparência na primeira quinzena de maio. O espaço para externar questões financeiras e administrativas do clube virá pouco antes de um novo site para o Peixe, previsto para estar no ar até o fim do primeiro semestre de 2018.

O Portal da Transparência, por uma questão de necessidade e promessa de campanha do presidente José Carlos Peres, será publicado antes da reformulação do site. A área não nascerá pronta e será corrigida aos poucos.

Sobre o site, a ideia é de uma completa reformulação de layout, mas, principalmente, de funcionalidade. A intenção é se equiparar com os principais clubes da América Latina.

“A gestão Peres prometeu aos santistas o Portal da Transparência e ele virá como um modelo a ser seguido por outros grandes clubes. Um novo portal não foi prometido, mas precisamos ter, e teremos, com uma comunicação moderna e fluida com todos nossos públicos de interesse, digna do tamanho do Santos”, explica Vinicius Lordello, executivo de comunicação e reputação do Santos.

O atual site do Santos tem conteúdos desatualizados, como os elencos da base e do Santos B, e outros esportes, casos do futebol americano e goalball.