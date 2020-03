Santos precisa vencer o Mirassol para não igualar marca negativa de 19 anos

Depois de uma semana de pressão após resultados negativos, o Santos se recuperou e estreou com o pé direito na Libertadores ao vencer o Defensa y Justicia por 2 a 1, na Argentina. De volta ao Brasil, o Peixe terá que virar a chave para focar em uma vitória no Campeonato Paulista.

Os comandados de Jesualdo Ferreira vêm de uma sequência de três partidas sem triunfos, sendo um empate com a Ferroviária, uma derrota para o Ituano e um empate com o Palmeiras. Neste sábado, o Alvinegro recebe o Mirassol, às 19h30, na Vila Belmiro, e precisa vencer para não igualar uma marca negativa que já dura 19 anos.

A última vez que o Santos permaneceu quatro jogos sem vencer na primeira fase do Paulistão foi em 2001. Na ocasião, o Peixe emendou uma sequência de cinco partidas com seca de vitórias, inclusive acumulando quatro derrotas seguidas.

Em 2001, o Santos chegou até a semifinal do Campeonato Paulista, sendo eliminado pelo Corinthians. Depois de empatar em 1 a 1 fora de casa, o Peixe foi derrotado por 2 a 1 no Morumbi.

Ao lado do Corinthians, o Santos é o maior campeão Paulista do século, acumulando sete conquistas desde 2000. O Peixe busca encerrar o domínio do Timão, que levantou a taça nos três anos anteriores a 2020. A última vez que o time da Vila Belmiro conquistou o estadual foi em 2016, em cima do Audax.

No momento, o Santos é o líder do grupo A do Paulistão, com 12 pontos somados. Depois de enfrentar o Mirassol, o Peixe terá pela frente o São Paulo, no Morumbi.