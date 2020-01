Santos põe Bryan Ruiz no time B em meio à negociação pela rescisão

Bryan Ruiz está treinando no Santos B. O costarriquenho participou das atividades da categoria na terça e também nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé. A informação foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.

O Peixe vê negociação “produtiva” pela rescisão do contrato, válido até dezembro. Dessa forma, é melhor, na visão da diretoria, ter Bryan no time B e não no elenco profissional, formado por jogadores nos planos do clube.

Bryan Ruiz recebe um dos maiores salários do Alvinegro e quer o pagamento valores atrasados para sair. A conversa é conduzida por dois advogados brasileiros.

Contratado em julho de 2018, após a Copa do Mundo, Bryan fez apenas 12 partidas com a camisa do Santos, sendo três como titular. O jogador não chegou a balançar as redes e não foi nem para o banco de reservas no ano passado com o Peixe.