Santos pode ter formação inédita na defesa contra o Flamengo

O técnico Jorge Sampaoli pode armar o Santos com uma formação inédita na defesa para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 17h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Em esboço na última quarta-feira, Sampaoli preparou a retaguarda com Everson, os três zagueiros Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, os laterais Victor Ferraz e Felipe Jonatan (a ser substituído por Jorge após amistosos com a seleção brasileira) e o volante de contenção Alison.

Esse desenho defensivo não foi utilizado em 2019. A chance ocorre por causa da suspensão de Diego Pituca e a incerteza sobre Evandro recuperado de contratura na coxa esquerda. A variação tática com daria liberdade para Victor Ferraz, Jorge e Carlos Sánchez.

O Santos jogou de forma semelhante na temporada contra Altos-PI e Bragantino – vitórias por 7 a 1 e 4 a 1, respectivamente, com Vanderlei, Luiz Felipe, Aguilar e Gustavo Henrique na zaga, Victor Ferraz e Copete nas alas e Alison no meio-campo.

Vale lembrar que o Peixe de Sampaoli não repetiu a escalação de uma partida para outra uma vez sequer em 2019. Uma possível formação para enfrentar o Flamengo é: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Alison, Carlos Sánchez (Felipe Jonatan) e Jorge; Marinho (Derlis González), Soteldo e Eduardo Sasha.

O Santos será campeão simbólico do turno se vencer o Flamengo no Rio de Janeiro. O Peixe venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos e está a dois pontos do Rubro-Negro.

