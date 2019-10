Santos pode “ganhar” zagueiro após profissionalização no Atlético-MG

O Santos pode “ganhar” mais um zagueiro para o elenco profissional a partir de janeiro de 2020: Vitor Mendes, do Atlético-MG.

O jogador de 20 anos está emprestado pelo Peixe ao Galo até dezembro e ainda não houve procura para exercer o valor de compra, fixado em R$ 400 mil.

Vitor chegou para o sub-20 do Atlético, mas foi promovido ao grupo principal pelo ex-técnico Rodrigo Santana e tem ido ao banco de reservas, ainda sem estrear.

O contrato de Vitor Mendes com o Santos vai até agosto de 2022. O Peixe, a princípio, não tem interesse em novo empréstimo do defensor.

Natural de Belém do Pará, Vitor chegou ao Alvinegro em 2016 e não tinha espaço no sub-20 antes de ser cedido. Ele começou a carreira no Carajás e também passou por Paysandu e Internacional de Limeira.

